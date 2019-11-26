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أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مستكملة لأدائها السلبي ، بضغط مبيعات العرب.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13890 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15 وصولا لمستوي 1408 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 26-11-2019

وأنهت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تراجعات جماعية ، ليغلق الرئيسى عند 13974 نقطة على تراجع بـ 0.54% ، كذلك المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على تراجع بـ 0.93% عند 534.25 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة بلغت 552 مليون جنيه ، بحجم تداول 93 مليون سهم من خلال 16.136 صفقة . بالتداول على 167 ورقة مالية ، ربحت منها 26 ورقة و تراجعت 92 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 49 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع بـ 2.565 مليار جنيه مسجلا 707.930 مليار بنهاية تداولات الأثنين .

و الذى جاء مع استمرار مبيعات المؤسسات العربية على قياديات الثلاثينى ، فيما تحولت المؤسسات الاجنبية مع المؤسسات المحلية للشراء الإنتقائى ، اما الأفراد فقد اتجه ايضا الافراد العرب للبيع مقابل مشتريات من الافراد المصريين و الاجانب على الاسهم الخبرية ، ليسجل المستثمرون المصريون و الأجانب صافى شراء بـ 41.8 و 16.2.180 مليون جنيه على التوالى ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب صافى بيع بـ 58.09 مليون جنيه .

وأنهت قطاعات البورصة المصرية أمس  بالمنطقة الحمراء بإستثناء قطاعى الخدمات و المنتجات الصناعية و السيارات و قطاع منتجات منزلية و شخصية ،  ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك ب 139 مليون جنيه بالنشاط على سهم التجارى الدولى ب 135 مليون جنيه لينه، متراجعا ب 0.66% عند 78.09 جنيه ، يليه قطاع الخدمات المالية ب 106 مليون جنيه بالنشاط على سهم اوراسكوم كونستراكشون ب 33 مليون جنيه متراجعا ب 1.33% منهيا عند 103.5 جنيه ، ثم يأتى قطاع العقارات بـ 104 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم طلعت مصطفى بقيم تداول 45 مليون جنيه بنسبة هبوط 2.27% منهيا عند 8.94 جنيه .

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