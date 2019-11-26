السيسي: أنفقنا 4 تريليون جنيه على المشروعات في مصر خلال 5 سنوات



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم انفاق 4 تريليون جنيه أي ما يعادل أكثر من 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية على مشروعات التنمية في مصر.





وأضاف أن حركة البناء والتنمية لا تحدث فقط بالتخطيط، بل لابد من التنفيذ على أرض الواقع، منوهًا بأن تكلفة تجهيز المنطقة الاقتصادية في بورسعيد يصل إلى 150 مليار جنيه.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك أموال هائلة أنفقت على المشروعات التنموية في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد قطاع عمل أو تنمية في مصر إلا وتم اقتحامه، منوهًا بأن شبكة الطرق جزء بسيط جدا من البنية التحتية للتنمية، معقبا: "الموضوع كبير".