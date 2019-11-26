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مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد نابولي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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ليفربول ضد نابولي
ليفربول ضد نابولي
مصطفى صابر
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يعود النجم المصري محمد صلاح في التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد نابولي ويمكن أن يحجز ليفربول مكانه في آخر 16 بطولة دوري أبطال أوروبا بمباراة تجنيبه عندما يستضيف نابولي في أنفيلد مساء الأربعاء.

سيحافظ أصحاب البطولة على المركز الأول في المجموعة الخامسة بالفوز ، لكن نابولي هو الفريق الوحيد الذي هزمهم في الوقت المعتاد هذا الموسم ويعرفون أن الفوز من جانبهم سيؤمن مكانهم في جولات خروج المغلوب.

اكتسح ليفربول جميعهم قبل هذا الموسم تقريبًا ، لكن فريق كارلو أنشيلوتي نابولي هو الفريق الوحيد الذي هزمهم في الوقت المعتاد منذ الأول من مايو فترة سبعة أشهر تقريبًا.

يرتبط أنشيلوتي ، بطبيعة الحال ، ارتباطًا وثيقًا بتاريخ ليفربول في هذه المسابقة ، حيث كان مدير المعارضة في تلك الليلة في إسطنبول عام 2005 ، لكن هذا الإصدار الأخير من أبطال ريدز الأوروبيون هم وحش مختلف تمامًا.

أدت سلسلة من 22 انتصارات من آخر 24 مباراة في جميع المسابقات إلى جعلها أفضل فريق يخشى أوروبا ، وسيكون لديهم فرصة لإثبات أنهم الأفضل في العالم عندما يشاركون في كأس العالم للأندية في قطر المقبل شهر.

- ليفربول يسعى لتحقيق الفوز الرابع

سيحقق ليفربول النصر الرابع على التوالي المركز الأول ومعه مكانه في 16 عامًا ، على الرغم من أنه سيتقدم أيضًا إلى مراحل خروج المغلوب في حالة فشل ريد بول سالزبورغ في الفوز على جينك في المباراة الأخرى للمجموعة ، بغض النظر عن النتيجة في ستاد أنفيلد.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد نابولي :
حراسة المرمى:أليسون بيكر.

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد ، وفرين ، وفان ديك ، وروبرتسون.

خط الوسط: ؛ هندرسون، فابينهو، تشامبرلين.

خط الهجوم: صلاح ، فيرمينو ، ماني.

التشكيل المتوقع نابولي ضد ليفربول :

حراسة المرمى : ميريت.

خط الدفاع : دي لورينزو ، مانولاس ، كوليبالي ، هيساج .

غي خط الوسط :  كاليخون ، ألان ، إلماس .

في خط الهجوم : فابيان رويز ؛ لوزانو ، ميرتنز.
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