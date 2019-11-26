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التفتيت بالليزر.. تعرف على أفضل طرق التخسيس الموضعي الآمن

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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أفضل طرق التخسيس الموضعي الآمن
أفضل طرق التخسيس الموضعي الآمن
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يسبب الوزن الزائد، العديد من المشاكل، ولاسيمًا السمنة الموضعية؛ لأنها تؤدي إلى الشعور الدائم بالقلق، وتحدث ازعاجًا كبيرًا لدى الكثير، فهي تصيب المريض بمشاكل نفسية، حيث لا يتمكن من ارتداء الملابس التي يحب، كم تشعره بحالة من التدني.

يتم التخلص من الدهون الزائدة، بالعديد من الطرق منها، الاجراءات الطبية، كالعمليات بالجراحة كانت أو بدون، ويعد التفتيت بالليزر البارد أحد أهم هذه الطرق الحديثة، التي يلجأ إليها الكثيرون.

انطلقت عمليات التفتيت بالليزر البارد، في الآونة الأخيرة، ولها فاعلية كبيرة في التخلص من الدهون وتفتيتها وخاصة تلك التي بالأماكن الموضعية، التي يصعب نزولها بشكل كبير، كأماكن البطن والفخذين والذراعين، والتي تؤثر على المظهر الخارجي للإنسان.

آلية عمل التفتيت بالليزر البارد
ييعمل الليزر البارد على التخلص من الدهون الزائدة، ويتم تفتيتها، عبر أشعة الليزر، التي تخرج حرارة على المنطقة المراد تخسيسها، وتخلص الجسم من الخلايا الدهنية، وتفتيتها والتخلص منها، ويتم تحويل الدهون وتفتيتها، إلى دهون سائلة، ويحفز الكولاجين.

أهمية الليزر البارد
المناطق التي يصعب التخلص من الدهون المتراكمة بها، تقف عائقاً أمام بعض طرق التخسيس؛ وهنا تأتي أهمية تقنية التفتيت بالليزر البارد، حيث يفتت الشحوم والدهون بالكامل وإزالتها، وهي طريقة سهلة يمكن اتباعها ببتخلص من الترهلات بالأماكن التي يصعب إنقاص الوزن بها.

استخدام الليزر البارد
يعمل الليزر البارد على ضبط تناسق الجسم، بمعنى أن بعض الأشخاص يعانون من تراخي الرقبة أو ما يُعرف باللغد، أو أن جوانب أجسامهم تكون مترهلة بدرجة أعلى نسبياً من منطقة البطن، كل هؤلاء يمكنهم الاستفادة من تقنية الليزر البارد في تفتيت الدهون حيث أنها من التقنيات عالية الدقة القادرة على تفتيت الدهون داخل المناطق الدقيقة بالغة الصغر، بشكل صحي ولا يؤثر على المظهر الخارجي.
 
عدد الجلسات ومدتها
يُحدد الطبيب المدة التي يجب على مريض الوزن الزائد، للتخلص من السمنة أو الدهون المتركامة، باستخدام الليزر البارد، وهي تختلف من شخص لآخر، و تتراوح الجلسات ما بين 3 إلى 6 تقريباً، وتستغرق الجلسة الواحدة من ساعة إلى 3 ساعات، ويغادر المريض العيادة عقب الانتهاء.

فوائد ووميزات تقنية الليزر البارد
تقنية تفتيت الدهون بالليزر البارد، هو إجراء غير جراحي لا يتطلب تخدير أو عمل شق جراحي، وهو آمن بنسبة 100 بالمائة، ولا يسبب أية أضرار للجسم، هو يفتت الدهون فقط، دون أي تأثير ضار.

يستطيع صاحب الوزن الزائد، الرجوع إلى منزله، وممارسة أنشطته اليومية المعتادة، عقب الانتهاء من جلسات الليزر البارد، وتظهر النتائج بسرعة خلال جلستين أو ثلاثة على الأكثر.

سجل تفتيت الدهون بالليزر البارد نسب نجاح تصل لـ100 بالمائة، وهو فعال جدا، ويقوم بشد الترهلات، والجلد، كما أن نتائج هذه التقنية يدوم؛ نتيجة للتخلص من الخلايا الدهنية بشكل نهائي،

أشخاص ينصح لهم باستخدام تقنية التفتيت بالليزر البارد
يشترط على الراغبين، في إزالة الدهون المتراكمة، باستخدام التفيت البارد لليزر، أن يكونوا أصحاء، ولا يعانون من أي أمراض، تتعارض مع استخدام الليزر.

يلجأ الطبيب إلى هذا الإجراء، بعد فشل بعض الطرق العادية في التخلص من الدهون في مناطق معينة، فينصح الرياضيين الذين يمارسون الرياضة، ويتبعون أنظمة صحية سليمة، ولا تستجيب أجسامهم، باللجوء إلى هذا الإجراء.

ينصح بتفتيت الدهون بالليزر البارد، من تكون طبيعة عملهم حركية، ويقومون بأنشطة بدنية، حيث تمكنهم هذه التقنية، من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي جداً دون أي اختلاف يذكر.
الآثار الجانبية لاستخدام الليزر البارد في التخسيس

تفتيت الدهون بالليزر آمن جداً، فهو لا يسبب أعراضًا خطيرة‘ تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، بل أعراض تستمر لوقت ثم تختفي، في غضون أيام، ونستعرض لكم أهم الآثار الجانبية لهذه التقنية:-
- طفح جلدي.
- شكة ضعيفة بمنطقة تثبيبت الأشعة.
- حساسية مفرطة واحمرار.
- الشعور بتخدير في بعض المناطق

نصائح هامة بعد الجلسات
- اتباع نظام غذائي صحي وسليم.
- النوم بفترات كافية.
- الرياضة مهمة جدًا 

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