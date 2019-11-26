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ليفربول ضد نابولي.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
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ليفربول ضد نابولي
ليفربول ضد نابولي
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ليفربول ضد نابولي، يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نابولي، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن هنا ننشر موعد مباراة ليفربول ضد نابولي والقنوات الناقلة.

ليفربول ضد نابولي.. موعد المباراة

يلتقي ليفربول ضد نابولي غدا الأربعاء الموافق 27/11/2019، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، حيث أن هذه المباراة مهمة للغاية لفريق ليفربول بعد هزيمته من سان باولو بهدف نظيف.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 9 نقاط، أما نابولي فيحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وسالزبورج، برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.

ليفربول ضد نابولي.. القنوات الناقلة:

تنقل مباراة ليفربول ضد نابولي قناة beIN SPORTS HD 1، مع ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة
  
تشكيل ليفربول المتوقع
البديل أدريان في حراسة المرمى، وسيدفع كلوب بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين في مركز قلب الدفاع، وفينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم سيدفع المدرب بساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيل نابولي المتوقع 

ميريت في حراسة المرمى 
دي لورينزو ومانولاس وكوليبالي وغلام الدفاع
فيرناندو يورينتي ودريس ميرتينس هجوم 
لورينزو إنسيني وفابيان رويز وألان وخوسيه كاييخون
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