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الأهلي يطير إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
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بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
علي نبوي
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غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد "رادس" في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى تونس 3 ساعات ونصف حتى الوصول.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من:-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

وكان الأهلي قد خاض أمس مواجهة بالدوري المصري أمام الجونة ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد ليعتلي صدارة ترتيب الجدول عقب خسارة الزمالك أمام إنبي بهدف مقابل هدفين.
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