السيسي لـ"المصريين": "حكايتنا مش طرق"



ووجه "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المصريين: "أنا عايز المصريين ينتبهوا، أنتم ماشيين على الطريق الصحيح".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر اقتحمت كل مجالات التنمية، والمشروعات التي تم تنفيذها لم تقتصر فقط على مشروعات الطرق، معقبا: "حكايتنا مش شبكة طرق".