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سلاحهم "الجرارات".. احتجاجات للمزارعين في ألمانيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
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جرارات ومزارعون غاضبون
جرارات ومزارعون غاضبون
وكالات
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شهدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، احتجاجات للمزارعين على السياسات الزراعية للحكومة.

 

وشارك  نحو 5000 جرار و10 آلاف مزارع في الاحتجاجات على لوائح حماية البيئة المخطط لها التي يقولون إنها مقيدة للغاية، حسبما قالت الشرطة الألمانية.

 

ويتوافد المتظاهرون على مناطق واسعة من العاصمة برلين من خلال سير بطيء الحركة للجرارات التي تتجمع عند بوابة براندنبورغ التاريخية.

 

واتخذت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في سبتمبر قرارات بشأن سلسلة من المقترحات، من بينها فرض قيود أكثر صرامة على استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب لحماية الحشرات، وعلى الأسمدة لحماية المياه الجوفية.

 

ويقول المزارعون إنه يجب على الحكومة العمل معهم ومع منظمات الحفاظ على البيئة لإيجاد طرق لحماية البيئة مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمزارع.

 

ودعت ميركل قادة الحركة إلى المحادثات في بداية ديسمبر.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت برلين أنها ستعيد من سوريا امرأة ألمانية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وأولادها الثلاثة.

 

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها: "اليوم تمكن ثلاثة أولاد ألمان آخرين كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم" حيث سيعودون إلى ألمانيا".

 

وتمكنت الخارجية الألمانية بالتعاون مع منظمة إنسانية أمريكية من استرجاع لورا أتش المتحدرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا.

 

ووفق الصحيفة الألمانية فإن هذه المرأة التي فتحت أجهزة الأمن الألمانية تحقيقا بحقها غادرت ضواحي مدينة جيسن مع طفلين في مارس/آذار 2016 إلى سوريا حيث انضمت إلى التنظيم الإرهابي.

 

ويأتي ذلك بعد قرار قضائي بهذا المعنى من محكمة في برلين أمرت مطلع الشهر الحالي في قضية أخرى بعودة امرأة عضو في تنظيم داعش مع أولادها الثلاثة من مخيم الهول.

 

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