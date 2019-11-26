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الأنبا تكلا يدشن كنيسة الأنبا إبرام والشهيد ونس بدشنا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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دشن صباح اليوم، الأنبا تكلا اسقف دشنا وتوابعها، كنيسة الأنبا إبرام والشهيد ونس بمطرانية دشنا.

وبعد الانتهاء من صلوات طقس التدشين اقيم القداس الالهى فى الكنيسة بمشاركة الاباء الكاهنة وفى خلال القداس ذكر الانبا تكلا فى التراحيم تاسونى أنجيل التى تنيحة امس. 

كما سيم الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، الشماس الاكليريكي فرحان سليم كاهنا على كنيسة السيدة العذراء مريم والقوى الأنبا موسى الأسود بفاو بحري باسم القس يواقيم سليم، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

وشهدت الكنيسة حالة فرحة كبيرة وزغاريد ملأت كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس طيلة قداس السيامة.
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تاسوني انجيل

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