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عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
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كشف علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب بشكتاش التركي عن  أن اللاعب يأمل في العودة إلى النادي الأهلي للعب إليه بعد انتهاء مشواره الاحترافي الخارجي.

 

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن محمد النني كان ضمن ناشئين النادي الأهلي ويطمح إلى العودة في يوم ما من أجل تنفيذ وصية والده بضرورة اللعب للقلعة الحمراء.

 

وقال نظمي :"النني من أبناء النادي الأهلي ومازال يحتفظ بقميصه في قطاع الناشئين في منزله بالمحلة رغم أنه كان قد رحل عنه إلى المقاولون العرب ثم بازل السويسري وأرسنال الإنجليزي".

 

وأشار وكيل أعمال لاعب أرسنال المعار إلى صفوف بشكتاش التركي أن وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم محمد النني دون أن تعلم أن ذلك يؤثر بالسلب على اللاعب الذي لا يرد على مثل هذه الإساءات.

 

 

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الكلمات المفتاحية

محمد النني بشكتاش الدوري المصري الاهلي ارسنال

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