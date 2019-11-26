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"اللي مني مزعلني".. أبناء ميت عقبة تخصص "نكد" على الزمالك (تقرير)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
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حلمي طولان
حلمي طولان
علاء خليف
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واصل الفريق الأول بالنادي الزمالك السقوط أمام أبنائه من المدربين، بعد الخسارة أمس أمام إنبي بقيادة حلمي طولان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "السلام" والمؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020.

سجل ثنائية انبي، محمد بسيوني، ومحمد شريف في الدقيقتين 1، 91، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء بالدقيقة 42 من زمن اللقاء.

حلمي طولان ليس أول مدرب من أبناء القلعة البيضاء يحقق الفوز على الزمالك و"ينكد" علي جماهيره، بل تعرض الفارس الأبيض طوال تاريخه للعديد من الهزائم أمام أبناء ميت عقبة من المدربين مع مختلف الأندية وفي مختلف البطولات المحلية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير هزائم الزمالك أمام أبرز أبنائه من المدربين :-

حسن شحاتة × الزمالك

انتزع حسن شحاتة أحد أبرز النجوم في تاريخ القلعة البيضاء، كأس السوبر المحلي من الزمالك عام 2004 خلال قيادته لفريق المقاولون العرب، وذلك بعدما تغلب على الأبيض بنتيجة 4-2.

فاروق جعفر × الزمالك

حقق "جعفر" انتصارين ضد الزمالك خلال مسيرته التدريبية، وذلك خلال قيادته لفريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، أول انتصار كان في موسم 2008 – 2009 وفاز الفريق العسكري 1-0، ثم كرر فوزه بنفس النتيجة علي الفارس الأبيض في موسم 2009 – 2010.

حلمي طولان × الزمالك
يعتبر "طولان" واحد من أكثر "أبناء ميت عقبة" تحقيقًا للانتصارات ضد الزمالك وجاءت كالتالي:

- 2004 / 2005 .. حرس الحدود (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2005 / 2006.. حرس الحدود (طولان) 5 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2011 / 2012 .. اتحاد الشرطة (طولان) 2 – 1 الزمالك (الدوري)

- 2017 / 2018.. طلائع الجيش (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2018 / 2019.. الاتحاد السكندري (طولان) 1 – 0 الزمالك (البطولة العربية)

- 2019 / 2020.. انبي (طولان) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

طارق يحيي × الزمالك

واحد من أبرز أبناء نادي الزمالك المدرب المميز طارق يحيي المدير الفني الحالي لطلائع الجيش، تفوق مرارًا وتكرارًا على الفارس الأبيض خلال قيادته للأندية المختلفة ومن أبرز انتصارات "يحيي" على الزمالك:-

- 2007 – 2008 .. الاتصالات (طارق يحيي) 3 – 2 الزمالك (الدوري)

- 2010 / 2011.. المقاصة (طارق يحيي) 1 – 0 الزمالك (الدوري)

- 2015 / 2016 .. طلائع الجيش (طارق يحيي) 3 – 2 الزمالك (الدوري)

طه بصري × الزمالك

اكتوي نادي الزمالك بنار الهزيمة من طه بصري أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين في 3 مباريات جاءت كالتالي:

- 2007 / 2008 .. الاسماعيلي (بصري) 1 – 0 الزمالك

- 2008 / 2009 .. الاتحاد (بصري) 1 – 0 الزمالك

- 2010 / 2011 .. المصري (بصري) 2 – 0 الزمالك

مؤمن سليمان × الزمالك

حقق مؤمن سليمان فوزا وحيدًا خلال مواجهاته ضد الزمالك وكانت خلال قيادته لسموحة موسم 2016 – 2017، حيث قاد الفريق السكندري للفوز بهدفين دون مقابل في الدوري الممتاز.



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