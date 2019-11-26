السيسي عن تنفيذ المناطق الاقتصادية: "مطروحة من 15 عاما.. ومكنش فيه فلوس"



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف من شبكة الطرق هو تهيئة أسباب النجاح في المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد والإسماعيلية "، معقبا: "أموال ضخمة تم انفاقها بالفعل".



ولفت إلى أن مشروعات المناطق الاقتصادية مطروحة منذ 15 عاما، مضيفًا: "معرفناش نعمله لأنها كانت تحتاج إلى مليارات كثيرة".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد، المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مخاطبا المصريين: "بصوا على كل شبكة الطرق التي نفذت من القاهرة في إتجاه السويس والإسماعيلية.. ده حجم عمل ضخم".