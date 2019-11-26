Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس ينهي زيارته إلى اليابان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
اختتم البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسولية إلى اليابان، والتي استغرقت أربعة أيام، قادمًا من تايلاند، محققًا بذلك حلمه بأن يكون مرسلا في هذه الدولة الشرق آسيوية، ومشجعًا الكنيسة اليابانية على حماية جميع أشكال الحياة.

وكان الحبر الأعظم قد ناشد قادة العالم العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مجددًا قط، وذلك بعد يوم من زيارته مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، وهما المدينتان الوحيدتان اللتان تعرضتا لقصف بقنابل ذرية.

وفي لقائه مع السلطات المدنية في البلاد، ومن بينهم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، دعا البابا فرنسيس "كل أصحاب النوايا الحسنة للتشجيع والترويج لكل سبل الردع اللازمة حتى لا يتكرر الدمار الناجم عن القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناجازاكي مطلقا في تاريخ البشرية"، مشددًا على أن الحوار هو "السلاح الوحيد المناسب للإنسان والقادر على تحقيق سلام دائم".

كما تناول اجتماع البابا مع الإمبراطور ناروهيتو يوم الاثنين أيضًا الدمار الناتج عن الأسلحة النووية.

وقال متحدث باسم القصر إن البابا أخبر الإمبراطور بأنه يتذكر عندما كان صبيًا في التاسعة من العمر في الأرجنتين وكيف بكى والداه عند سماعهما بالهجومين على هيروشيما وناجازاكي وكيف ترك هذا أثرًا دائما فيه.

كذلك عبّر البابا، الذي سيكمل عامه الثالث والثمانين الشهر المقبل، عن قلقه أيضًا إزاء مصادر الطاقة في المستقبل، فيما واسى ضحايا كارثة مفاعل فوكوشيما النووي التي حدثت في اليابان عام 2011، مشيرًا إلى دعوة الأساقفة الكاثوليك في البلاد للتخلي تمامًا عن الطاقة النووية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناجازاكي

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

عاجل.. محمد النني يخطب ود الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ يوم

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

موضوعات متعلقة

الأخطر في العالم.. تعرف على الدول التي تمتلك السلاح النووي

بزيارة "متحف هيروشيما".. ولي العهد يجدد رفض السعودية انتشار الأسلحة النووية

في ذكرى الاحتفال.. أهم المعلومات عن أول قنبلة ذرية بالعالم

الحكومة اليابانية تؤجل عرضا رسميا لتكريم الإمبراطور ناروهيتو

البابا فرنسيس يصل اليابان لدعم خطاب مناهض للأسلحة النووية

البابا فرنسيس يصل اليابان في زيارة رسمية تحمل شعار "حماية كل حياة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status