Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس أكاديمية الأزهر: نعمل على رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:37 ص
Advertisements
التدريب
التدريب
محمود الجلاد
Advertisements
نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حفل تخريج الدفعة الرابعة لأعضاء لجان الفتوى المصريين، في الدورة الرابعة تحت عنوان "إعداد المفتي المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهر ونصف، بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وحفل تخريج الأئمة والوعاظ المصريين في الدورة الثانية تحت عنوان: "الفقه وقضاياه المعاصرة"، والتي امتدت لشهر ونصف بمدينة البعوث بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس الأكاديمية: إن الأزهر يعقد آمالًا كبيرة على الأئمة والوعاظ في نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تعلموها في الأزهر الشريف، والتي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع لدى أفراد المجتمع، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة والمتطرفة، التي يقعوا فيها ضحية للجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدم المجتمعات.

وأوضح فضيلته أن الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وتدريبهم على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، والمفاهيم المغلوطة بأسلوب علمي مستنير. 

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحفيظ نائب رئيس الأكاديمية، إن الأزهر الشريف -على مر تاريخه- كان ولا يزال الحارس الأمين على الإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقًا، يؤدي رسالته ويتحمل مسئوليته في الحفاظ على الدين وتراثه، وعلومه الشرعية والعربية وغيرها.

وشدد فضيلته على ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الفكر الأزهري المعتدل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء قيمة التآلف والتسامح، وتقوية روح الوحدة الوطنية، والتماسك والاستقرار بين أفراد المجتمع.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status