البابا فرنسيس إلى السلطات اليابانية: الحوار هو السلاح الوحيد الجدير بالبشر

التقى قداسة البابا فرنسيس مساء امس، في طوكيو ممثلي السلطات والسلك الدبلوماسي في اليابان، وشكر في بداية حديثه رئيس وزراء اليابان على كلمته ثم حيا الحضور جميعا مشيرا إلى عملهم من أجل سلام وتقدم الأشخاص في بلدانهم.





وأعرب الأب الأقدس أيضا عن الشكر للقائه قبل ظهر اليوم الامبراطور الياباني، وطلب البركة للامبراطور وعائلته وللشعب الياباني بكامله. ثم توقف البابا فرنسيس عند علاقة الصداقة بين الكرسي الرسولي واليابان فقال إنها علاقة قديمة متجذرة في تقدير وإعجاب المرسلين الأوائل بهذه الأرض، وقد غذت هذه العلاقة عبر الزمن اتصالاتٌ وبعثات ثقافية ودبلوماسية ساهمت أيضا في تجاوز لحظات توتر ومصاعب.





وتابع الأب الأقدس حديثه مشيرا إلى أنه جاء إلى اليابان كي يثَبت الكاثوليك اليابانيين في إيمانهم وفي التزامهم في أعمال المحبة إزاء المعوزين، وخدمتهم للبلد الذي يشعرون بفخر أنهم مواطنوه.





وذكَّر البابا بشعار زيارته الرسولية "حماية كل حياة" وذلك بالاعتراف بكرامتها التي لا يمكن أن تُمس، والتضامن مع ودعم أخوتنا وأخواتنا أمام أية احتياجات. وتحدث قداسته هنا عن الشهادات التي استمع إليها من المتضررين من الكارثة الثلاثية مؤكدا تأثره بما واجهوا من مصاعب.





وواصل البابا أنه، وعلى خطى أسلافه، يريد التضرع إلى الله وأيضا دعوة جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة من أجل مواصلة استخدام كل الوسائل الضرورية كي لا يتكرر أبدا الدمار الذي أسفرت عنه القنابل النووية في هيروشيما وناغازاكي. وأضاف أن التاريخ يعلِّمنا أن النزاعات بين الشعوب والأمم، حتى أكثرها خطورة، يمكن أن تجد حلولا جيدة من خلال الحوار وحده، فهو السلاح الوحيد الجدير بالكائن البشري والقادر على ضمان سلام دائم. ثم أعرب قداسته عن قناعته بضرورة مواجهة القضية النووية على صعيد متعدد الأطراف من خلال تعزيز مسيرة سياسية ومؤسساتية قادرة على خلق اتفاق وعمل دوليَّين أكثر اتساعا. وأكد الأب الأقدس أن ثقافة اللقاء والحوار هي أمر أساسي لبناء عالم أكثر عدلا وأخوّة.





ثم انتقل البابا فرنسيس للحديث عن الإرث الثقافي الثمين الذي نجحت اليابان على مدار قرون كثيرة في تطويره والحفاظ عليه، وهو ما تمَكن قداسته من الإعجاب به خلال زيارته الرسولية إلى جانب القيم الدينية والأخلاقية العميقة التي تميز الثقافة اليابانية العريقة.





وانطلق البابا فرنسيس من جمال اليابان للحديث عن بيتنا المشترك والذي يتعرض لا فقط للكوارث الطبيعية ولكن أيضا للجشع والاستغلال والتدمير من قِبل الإنسان، وأشار في هذا السياق إلى تذكير الشباب لنا بضرورة الالتزام من أجل حماية البيت المشترك.



