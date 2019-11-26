يحيى زكي: نهدف جعل منطقة قناة السويس نقطة جذب للاستثمار العالمي



وأشار "زكي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنطقة الاقتصادية تهدف لاستغلال منطقة قناة السويس لتكون نقطة جذب للاستثمار العالمي، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية باستغلالها لاتفاقيات المناطق الحرة التجارية.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد شهدت تطورًا كبيرا على مدى الخمس سنوات الماضية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحوي 6 موانئ، و4 مناطق صناعية.