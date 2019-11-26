بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال بحادث مروري بالمنيا

لقي شخص 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين، إثر تعرضهم لحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى جنوبي المنيا.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 جثث، و8 مصابين إثر حادث بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى.



وبانتقال قوات الأمن تبين وفاة كل من: محمد ناجح حسين، 18 عاما، آيات عمرو ممدوح 15 سنة محمود جمال وافي 50 سنة، طارق محمد عبد الحفيظ، 19 سنة، وإصابة كل من: طلعت عبد الحفيظ، 70 سنة، وتم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي، وأشرف شاهر شحاتة، وحبيبة عمر ممدوح 12 سنة، تاج عمر ممدوح، 10 سنوات، ربيع محمد محمد وتم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعي، ياسر رجب 50 سنة، جمال طلعت عبد الحفيظ، 35 سنة، حسين محمد محمد، ٤٨ سنة، جميعهم من أبناء مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة .



تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام، عدا الطفلتين حبيبة وتاج إلى مستشفى ملوي العام، وتم التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى ملوي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.