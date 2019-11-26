محمد الشرنوبي ضيف برنامج "ليالي الكويت" غدًا

يحل المطرب الشاب محمد الشرنوبى، غداً الأربعاء 27 نوفمبر، ضيفاً على تلفزيون الكويت فى برنامج "ليالى الكويت".

الشرنوبى، يقوم الآن بتصوير دوره فى فيلم "بنات ثانوى"، الفيلم من إنتاج أحمد السبكى، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن أخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة محمد الشرنوبى جميلة عوض، مى الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.