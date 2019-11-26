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البطريرك الماروني يترأس القاداس الإلهي بدار مار اسطفانوس
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
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ماريان عيد
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ترأس صباح اليوم البطريرك المارونى الكردينال مار بشارة الراعى، القداس الالهى فى كنيسة دار مار اسطفانوس، بالمعادى.
استهل اليوم الثانى من أعمال مؤتمر السابع والعشرين لبطاركة ومطارنه الكاثوليك فى الشرق، بدار مار اسطفانوس.
حيث شاركة فى الخدمة اصحاب الغبطة البطاركة والمطارنه، واقيم القداس حسب الطق المارونى، وفى خلال صلوات القداس رفعت الصلاة على نية إحلال السلام فى المنطقة.
بدأ مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مساء امس، السابع والعشرين المنعقد في دار مار اسطفانوس- المعادي- القاهرة تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل".
وألقى البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك كلمة بافتتاح مؤتمر بطاركة الشرق الكاثوليك امس وقال فيها: أرحِّب بكم، إخوتي أصحاب الغبطة الحاضرين معنا، ومَن لم تسمح لهم ظروف بلادهم بإمكانية الحضور، مع الترحاب أوَد أن أؤكِّد لكم تضامننا في الصلاة من أجل كل ما يجري في بلادنا بالشرق وخاصًّة في العراق ولبنان وسوريا والقدس طالبين من الرب أن ينعم بسلامه وأمانه وأن تؤول كلّ الأمور إلى خير أبناء أوطاننا وكنائسنا،فرحة كبيرة أن نلتقي معًا بمناسبة اجتماع مجلس بطاركة الشرق السابع والعشرين بداية من اليوم 25-29112019 وأن تحظى كنيستنا الكاثوليكيّة في مصر بهذا الشرف وهذه الفرحة وأن يكون موضوع اجتماعنا هو "الإعلام في خدمة الإنجيل".
تابع: جزيل شكري وتقديري لكلّ مَنْ ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع على كل المستويات الرب يكافئ تعب محبّتهم بكلّ بركة ونعمة وصحة، فما هو مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك؟ وما هي أهدافه؟هو آليّة عمل موحَّد للبطاركة وتعبير عن الوحدة بين الكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة في داخل الكنيسة الجامعة. يتمتّع المجلس بشخصيّة معنويّة ويحترم كلَّ حقوق وامتيازات سينودس أساقفة كل كنيسة بطريركيّة ومجلس أساقفة كلّ بلد.
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