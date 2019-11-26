Advertisements
Advertisements
Advertisements

البطريرك الماروني يترأس القاداس الإلهي بدار مار اسطفانوس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
ترأس صباح اليوم البطريرك المارونى الكردينال مار بشارة الراعى، القداس الالهى فى كنيسة دار مار اسطفانوس، بالمعادى. 

استهل اليوم الثانى من أعمال مؤتمر السابع والعشرين لبطاركة ومطارنه الكاثوليك فى الشرق، بدار مار اسطفانوس.

حيث شاركة فى الخدمة اصحاب الغبطة البطاركة والمطارنه، واقيم القداس حسب الطق المارونى، وفى خلال صلوات القداس رفعت الصلاة على نية إحلال السلام فى المنطقة.

بدأ مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مساء امس، السابع والعشرين المنعقد في دار مار اسطفانوس- المعادي- القاهرة تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل".

وألقى البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة للأقباط الكاثوليك كلمة بافتتاح مؤتمر بطاركة الشرق الكاثوليك امس وقال فيها: أرحِّب بكم، إخوتي أصحاب الغبطة الحاضرين معنا، ومَن لم تسمح لهم ظروف بلادهم بإمكانية الحضور، مع الترحاب أوَد أن أؤكِّد لكم تضامننا في الصلاة من أجل كل ما يجري في بلادنا بالشرق وخاصًّة في العراق ولبنان وسوريا والقدس طالبين من الرب أن ينعم بسلامه وأمانه وأن تؤول كلّ الأمور إلى خير أبناء أوطاننا وكنائسنا،فرحة كبيرة أن نلتقي معًا بمناسبة اجتماع مجلس بطاركة الشرق السابع والعشرين بداية من اليوم 25-29112019 وأن تحظى كنيستنا الكاثوليكيّة في مصر بهذا الشرف وهذه الفرحة وأن يكون موضوع اجتماعنا هو "الإعلام في خدمة الإنجيل".

تابع: جزيل شكري وتقديري لكلّ مَنْ ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع على كل المستويات الرب يكافئ تعب محبّتهم بكلّ بركة ونعمة وصحة، فما هو مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك؟ وما هي أهدافه؟هو آليّة عمل موحَّد للبطاركة وتعبير عن الوحدة بين الكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة في داخل الكنيسة الجامعة. يتمتّع المجلس بشخصيّة معنويّة ويحترم كلَّ حقوق وامتيازات سينودس أساقفة كل كنيسة بطريركيّة ومجلس أساقفة كلّ بلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القداس الالهى الاقباط الكاثولي الاعلام في خدمة الإنجيل اعمال المؤتمر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مارأغناطيوس يترأس القداس الإلهي ببغداد بمناسبة مؤتمر بطاركة الكاثوليك

إقامة قداس إلهي بضيافة الكردينال مار لويس روفائيل ببغداد (صور)

إقامة القداس الإلهي بحسب الطقس البيزنطي باليوم الثالث لمؤتمر بطاركة الشرق الكاثوليك

الأنبا إبراهيم اسحق يستقبل بطاركة الشرق الكاثوليك ٢٥ نوفمبر

تفاصيل برنامج المؤتمر الـ27 لبطاركة الشرق الكاثوليك

البطريرك يوسف العبسي يصل القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status