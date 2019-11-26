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انخفاض أسعار النفط وسط محادثات اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:27 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود مع استمرار عدم اليقين بشأن قدرة الولايات المتحدة والصين أكبر مستخدمين للنفط في العالم على الاتفاق على اتفاق مبدئي لإنهاء حربهما التجارية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" الأولي في حرب تجارية استمرت لمدة 16 شهرًا.

وصرح ستيفن اينيس كبير استراتيجيي السوق في آسيا لدى اكسي ترايدر، ما زال تجار النفط يأملون في أن يتم توقيع صفقة تجارية. مضيفًا، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الوضوح حول التراجع في الرسوم الجمركية، والذي هو مفتاح النمو الاقتصادي والارتفاع الصعودي للنفط، ولا يزال يسود الشعور إلى حد ما.

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" - وهي صحيفة شعبية تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية للحزب الشيوعي الصيني - في وقت سابق أن الصين والولايات المتحدة "تقتربان من الاتفاق" على "المرحلة الأولى".

ومع ذلك، أشار تقرير جلوبال تايمز إلى أن واشنطن وبكين لم تتفقا على تفاصيل أو حجم التراجع في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. وكان إصرار بكين على أن تتخلى واشنطن عن تعريفات إدارة ترامب نقطة شائكة رئيسية.

وعلى جانب العرض، تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في 5 ديسمبر في مقرها في فيينا، وتليها محادثات مع منتجي النفط الآخرين، بما في ذلك روسيا، التي وافقت على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي مجموعة معروفة كما أوبك +.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمتد مجموعة المنتجين الأوسع نطاقًا لتخفيض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا إلى منتصف عام 2020.

وأعلن محللون في جيه بي مورغان إن أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 300.000 برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. سيكون هذا أول انخفاض خلال خمسة أسابيع إذا تم التأكيد عليه.

وتم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من المعهد الأمريكي للبترول (API) ومجموعة صناعية وإدارة معلومات الطاقة (EIA).

ومن المقرر أن تصدر API بياناتها للأسبوع الأخير شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يصدر تقرير تقييم الأثر البيئي الأسبوعي يوم الأربعاء.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن الولايات المتحدة المباحثات التجارية الصين

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