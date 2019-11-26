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بعد أخر ظهور لها.. شيرين سيف النصر الأكثر بحثا على جوجل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:26 ص
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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
رانيا ماهر
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تصدرت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، الأسماء الأكثر بحثا علي موقع "جوجل" وذلك بعد تداول صورة لها من قبل رواد السوشيال ميديا أثناء تواجدها في المحكمه للإدلاء بأقولها في قضيه سرقه مجوهراتها على يد صديقتها المقربة.


وصدمت الصور محبي الفنانة شيرين سيف النصر، حيث ظهرت بوزن زائد ومرتدية عباءة باللون الأحمر وتضع نظاره طبيه وقامت بلم شعرها للخلف.

بعد أخر ظهور لها.. شيرين سيف النصر الأكثر بحثا على جوجل

ولكن جمهور الفنانه شيرين سيف النصر لم يصدق أنها الحسناء شيرين سيف النصر، فمازالت صورة نجمتهم المفضلة الجميلة الرشيقة مرسخة في عقولهم، النجمه الشقراء ذات العيون الزرقاء التي تتميز بالجمال الطبيعي.


واشتهرت الفنانة شيرين سيف النصر في التسعينات حيث تميزت عن فنانات جيلها وكانت أشهر أعمالها علي باب الوزير"، و"النوم في العسل" و"المال والبنون"، و"اللص الذي أحبه".


كانت يتهافت عليها عروض الزواج حيث انها تزوجت 3 مرات من ضمنهم الفنان مدحت صالح ، فاكان اول زوج لها ملياردير سعودي يدعي عبد العزيز الإبراهيم شقيق صاحب محطه mbc وكان من شروط الزواج ان تعتزل الفن وبالفعل اعتزلت وبعد طلاقها عادت الي الفن مره اخرى وتزوجت الفنان مدحت صالح ولمن انفصلت عنه سريعا بعد 4 شهور فقط من الزواج.

ثم بعدها تزوجت بزوجها الأخير طبيب تجميل يدعي رائف الفقي وكان يمتلك قصرا وكانت سعيدة بهذا الزواح ولكن بعد مرور عده سنوات تم الانفصال.


بعد أخر ظهور لها.. شيرين سيف النصر الأكثر بحثا على جوجل

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة شيرين سيف النصر، كان في عام 2006 من خلال مسلسل "أصعب قرار"، ولكنها تألقت في العديد من الشخصيات السينمائية والدرامية أبرزها "من الذي لا يحب فاطمة"، و"سواق الهانم"، مع الراحل أحمد زكي.

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