السيسي يشهد "خطوات إلى المستقبل" خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظاتي بورسعيد وشمال سيناء، فيلما تسجيليا بعنوان "خطوات إلى المستقبل" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي يرصد عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة.