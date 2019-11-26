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بعد أخر ظهور لـ شيرين سيف النصر.. تفاصيل علاقتها الغرامية مع أحمد زكي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:11 ص
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شيرين سيف النصر وأحمد زكي
شيرين سيف النصر وأحمد زكي
الفجر الفني
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تصدرت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، مؤشرات البحث على جوجل، بعد الظهور الأخير لها، داخل جلسة الاستماع لأقوالها في قضية استيلاء صديقتها على مجوهراتها.

وأثارت الفنانة شيرين سيف النصر، حيرة وجدل، في صفوف الجماهير، لأنها ظهرت بشكل مغاير تماما للشكل الذي اعتاد عليه دمهورها رؤيته بها فعرفت بأنها حسناء الشاشة، الفتاة الرشيقة الجميلة، أما الصورة أظهرت زيادة ملحوزة في وزنها غيرت من ملامحها بشكل كلي، حات البعض لن يصدق أنها صورة الفنانة شيرين سيف النصر.

شيرين سيف النصر، من الفنانات اللاتي لم يتواجدن على الساحة الفنية لوقت طويل، قدمت أعمال محدودة في السينما والدراما، تألقت شيرين سيف النصر من خلال مسلسل "مين ميحبش فاطمة"، وفيلم "سواق الهانم"، وبعد هذا الفيلم الأخير الذي ذكرناه انتشرت شائعة تفيد بوجود قصة حب بينها وبين الفنان أحمد زكي بطل الفيلم.


بعد أخر ظهور لـ شيرين سيف النصر.. تفاصيل علاقتها الغرامية مع أحمد زكي

قصة أحب أحمد زكي وشيرين سيف النصر

من أبرز القصص الشهيرة في حياة الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، هي علاقتها الغرامية بالفنان الراحل أحمد زكي، بعد ظهورهما سويا في فيلم "سواق الهانم"، ولم تنكر شيرين سيف النصر ذلك، فبالفعل نشات بينهما قصة حب خلال تصوير الفيلم وبعد الانتهاء منه، قام الفنان الراحل أحمد زكي، بطلب يدها للزواج، إلا أن أسرتها رفضت تلك الزيجة، لتتحقق قصة الفيلم امام الكاميرا وفي الواقع.

نتيجة بحث الصور عن سواق الهانم


معلومات لا تعرفها عن الحسناء شيرين سيف النصر

* من مواليد 27 نوفمبر 1967.
*ولدت في الأردن لأب مصري وأم فلسطينية.
*حاصلة على ليسانس حقوق.
*عاشت في فرنسان فترة طويلة.
*اعتزلت الفن عام 1996، ولكنها عادت مرة أخرى.
*تزوجت 4 مرات.

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