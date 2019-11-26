بعد أخر ظهور لـ شيرين سيف النصر.. تفاصيل علاقتها الغرامية مع أحمد زكي





وأثارت الفنانة شيرين سيف النصر، حيرة وجدل، في صفوف الجماهير، لأنها ظهرت بشكل مغاير تماما للشكل الذي اعتاد عليه دمهورها رؤيته بها فعرفت بأنها حسناء الشاشة، الفتاة الرشيقة الجميلة، أما الصورة أظهرت زيادة ملحوزة في وزنها غيرت من ملامحها بشكل كلي، حات البعض لن يصدق أنها صورة الفنانة شيرين سيف النصر.





شيرين سيف النصر، من الفنانات اللاتي لم يتواجدن على الساحة الفنية لوقت طويل، قدمت أعمال محدودة في السينما والدراما، تألقت شيرين سيف النصر من خلال مسلسل "مين ميحبش فاطمة"، وفيلم "سواق الهانم"، وبعد هذا الفيلم الأخير الذي ذكرناه انتشرت شائعة تفيد بوجود قصة حب بينها وبين الفنان أحمد زكي بطل الفيلم.









تصدرت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، مؤشرات البحث على جوجل، بعد الظهور الأخير لها، داخل جلسة الاستماع لأقوالها في قضية استيلاء صديقتها على مجوهراتها.