زواج نجمة مسلسل Duck Dynasty من فتى أحلامها

وافقت النجمة سادي روبرتسون، على الزواج من كريستيان هوف،حيث قام الاثنان رسميًا بربط العقد أمام الأحباء أمس 25 من نوفمبر، في منزل والدي سادي في غرب مونرو، لويزيانا.



بدأ الحضور في مشاركة الزوجان لحظات جميلة، من اليوم الخاص للأزواج المتزوجين حديثًا مساء الاثنين، وقامت ساندي وهوف بالتقاط الصور والفيديوهات، وهما يمشيان في الممر خلال حفل الزفاف.



عندما خُطبت سادي، شاركت بحماس الأخبار على حسابها على إنستجرام، وكتبت أنها أسعد إنسان في العالم، بداية من 9 يونيو 2019 يوم خطبتها ولبقية حياتها، لأنها حصلت على زوج رائع، وشكرت الله لأنه أمين.



في أواخر أكتوبر، احتفلت سادي بحفل زفافها وهي محاطة بأحبائها، وكانت في دهشة لأنها العروس وهذا هو حفل زفافها، وكتبت أن إرتداءها الأبيض كان شيئًا مميزًا، فاستيقظت وشكرت الله على استجابته لصلاتها، حيث ستتزوج برجل مذهل، وأمطرها صديقاتها بالحب.



في زفافها، بدت سادي فاتنة بارتدائها فستان زفاف من Kleinfeld Bridal، وفقًا ل E News قالت سادي أن تجربة فستان الزفاف كانت سحرية، ولم تكن تخطط للقيام بذلك، حيث كانت هي وحماتها في نيويورك، وأخبرتها أنه عليها أن تتوقف عند متجر Kleinfeld Bridal، وفي الواقع وجدت سادي فستانها.



العروس الجميلة أيضًا كشفت لـ E News قبل يوم زفافها، أنها ستغير فستان الزفاف لفستنا آخر من تصميم Sherri Hill، والفستان الثاني كان ضروريًا، لأن سادي قالت أنها لا تستطيع الحركة بفستان زفافها.



وأضافت سادي أنها طوال حياتها كانت تحلم بحفلة راقصة خلال حفل زفافها، وقررت الحصول على فستان استقبال لتستطيع القيام برقصتها، وقالت أن الفستان الثاني ممتع وجميل، وله تفاصيل أكثر من فستان زفافها.



وكان المسؤول عن الطعام في الزفاف، الشيف المشهور جون فولس.



بطبيعة الحال، شاركتها عائلتها وأصدقاؤها المقرّبون يوم زفافها، وهذا بالضبط هو ما أرادته سادي.



وقد سار والدها أيضًا معها في الممر، وصلى لها خلال حفل الزفاف أيضًا، وقالت سادي أن جدودها سيصليان خلال الحفل، لذلك سيكون الأمر مميزًا جدًا.



ووفقًا ل Local USA اليوم، فإن العديد من أصدقاء العروس المشهورين حضروا حفل الزفاف مساء الاثنين، بينهم ممثلة اسمها روما داوني وزوجها مارك بيرنيت، وألفونسو ريبيرو.



الآن بعد أن تزوجت سادي برجل أحلامها، يبدو أنها حصلت على كل ما كانت تتمناه في حفل الزفاف وأكثر من ذلك.



وقالت سادي لـ E News، أنها تستعد إلى الكثير من الأمور، وأنهم قطعوا مسافة طويلة لمدة عام ونصف، لذلك فهم على استعداد للعيش في نفس المكان والمنزل دون أن يضطروا إلى ترك بعضهم البعض وقول ليلة سعيدة وصباح الخير، وأكملت سادي أن هناك أمور كثيرة يريدون فعلها وتشعل حماسهم.

