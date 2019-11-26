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السيسي يفتتح مجمع صناعي في جنوب الرسوة عبر "الفيديو كونفرانس"
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
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هدى عبدالرازق
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الصناعي الصغير والمتوسط بجنوب الرسوة، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".
هذا ويحضر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
هذا ويحضر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
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