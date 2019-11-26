Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس هيئة التنمية الصناعية: هدفنا توفير مصانع مجهزة للشباب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية
المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنهم يعملون على توفير مصانع مجهزة للشباب، حيث تم إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، موضحًا أنهم تم توفير 16 مجمع صناعي على مرحلتين.

وأضاف "غازي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ المجمعات الصناعية وعددها 13 مجمع الصناعي وصلت إلى 100%، بينما وصلت المرحلة الثانية والتي تضم 3 مجمعات صناعية بلغت 80%.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ يوم

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

أمير مرتضى يوبخ شيكابالا أمام الجميع بعد واقعة المشجع

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

08:21 ص

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status