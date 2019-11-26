رئيس هيئة التنمية الصناعية: هدفنا توفير مصانع مجهزة للشباب



وأضاف "غازي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ المجمعات الصناعية وعددها 13 مجمع الصناعي وصلت إلى 100%، بينما وصلت المرحلة الثانية والتي تضم 3 مجمعات صناعية بلغت 80%.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنهم يعملون على توفير مصانع مجهزة للشباب، حيث تم إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، موضحًا أنهم تم توفير 16 مجمع صناعي على مرحلتين.