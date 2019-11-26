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بث مباشر.. السيسي يفتتح عدة مشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:11 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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