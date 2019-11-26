5 عادات صادمة تصيبك بالشيخوخة المبكرة

على الرغم من أن الشيخوخة هي مرحلة لا مفر منها في حياة الجميع، الا انه لا يزال هناك الكثير من الناس يحاولون الحفاظ علي صغر سنهم. وقد توصلت الدراسات إلى طرق لإبطاء عملية الشيخوخة بل وعكس اتجاهها، لكن لن يمكنك إيقافها لفترة طويلة، فهي مرحلة يجب أن نقبلها جميعًا.



لكن ما لا يجب أن نقبله هو الشيخوخة المبكرة.



على الرغم من أن الشيخوخة أمر طبيعي، إلا أن سرعة تقدمنا في العمر هي جزء وراثي، ونمط حياة جزئي. تتسبب بعض أنماط الحياة في تقدمنا في العمر بشكل أسرع ولأننا نجهل تأثير عاداتنا، فإننا لا نقوم بتصحيحها في الوقت المناسب.

لا حرج على الإطلاق في الشيخوخة وليس هناك ما نخشاه أو نخجل منه. ولكن إذا كنت تفضل تعطيل هذه المرحلة، فأنت بحاجة إلى معرفة العادات التي تقوم بها والتي تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع بحيث يمكنك تجنبها.



• فيما يلي 10 عادات تقوم بها وتجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.



1. النوم على البطن.

هناك الكثير من الناس يجدون صعوبة في النوم في اي وضع غير النوم علي البطن، لكن في معظم الأحيان عندما يستيقظون يرون خطوطًا على وجوههم، خاصة بين الحاجبين وحول الفم مثل القوس. وبمرور الوقت، تصبح هذه الخطوط دائمة وأكثر وضوحا. لن تزول بعد بضع دقائق من الاستيقاظ كما اعتادوا. لذا، تجنب النوم على بطنك. أفضل طريقة للنوم هي على الظهر.



2. الجلوس طوال اليوم.

نحن نعيش في العصر الرقمي. هذا يعني أن معظم الوظائف تتم على الكمبيوتر في وضعية الجلوس. وقد ساعد ذلك في جعل الحياة أسهل من نواح كثيرة، لكنها غير صحية. يؤدي الجلوس لفترة طويلة إلى العديد من التحديات الصحية ويقصر من عمر الشخص. بغض النظر عن وظيفتك، من المهم أن تقف على فترات زمنية وأن تمشي مسارات قصيرة أو مجرد محاولة للتنقل أثناء الوقوف على الفور، فالحركة مهمة لعمل عضلاتك.



3. عدم شرب كمية كافية من الماء.

يساعد الماء بشرتك على البقاء مرنة. عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، تبدأ التجاعيد في الظهور علي بشرتك. لاحظ ما يحدث للفواكه والخضروات المجففة عندما تنقعها في الماء، فإنها تصبح طازجة مرة أخرى. ولكن عندما تتركهم تحت أشعة الشمس تجف. هذا ما يحدث بالظبط مع بشرتك. اشرب كمية كافية من الماء، وستشكرك بشرتك على ذلك.



4. القلق.

يمنحك القلق علامات على جبينك مما يجعلك تبدو صارما وعجوزا. يقال إن العبوس يحتاج إلى مزيد من العضلات أكثر مما يحتاجها للابتسام، فلماذا لا تريح عضلات وجهك وتستخدمها للابتسام، وستبدو أفضل كثيرا عن اظهار الوجه العابس.



5. تناول الكثير من الأطعمة المصنعة.

هل سمعت مقولة "أنت ما تأكله"؟ ينعكس ما يدور في جسمك على بشرتك وهيئتك. تحتوي معظم الأطعمة المصنعة على عناصر ضارة بجسمنا وبشرتنا. كما تضاف بعض المواد الكيميائية إلى بعض الأطعمة لجعلها تدوم لفترة طويلة دون إفساد. لسوء الحظ، تنتقل هذه المواد الحافظة إلى أجسادنا ويصبحوا سمومًا، مما يتسبب في اجهاد كليتنا مع مرور الوقت للتخلص منهم. من ناحية اخري، في حال تناول الفواكه والخضروات، لن يكون هناك داعي للقلق بشأن هذا. الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة هي هدايا من الطبيعة لنا.



تساعد بعض الفواكه في جعل بشرتك مرنة. تحتوي بعضها علي المواد المضادة للاكسدة التي تبطئ عملية الشيخوخة. وتساعد بعض الفواكه، وخاصة الفواكه الحمضية مثل البرتقال، على زيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم. الكولاجين مسؤول عن مرونة بشرتك. عندما تفقد بشرتك مرونتها، فإنها تصاب بالشيخوخة بسرعة أكبر.



يساعد أيضا تناول الفواكه والخضروات جسمك على مكافحة الأمراض. هل تحتاج إلى أي أسباب أخرى لتغيير نظامك الغذائي والبدء في تناول الطعام الصحي؟

