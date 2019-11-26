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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 نوفمبر.. انخفاض سعر عيار 21 في سوق الصاغة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:05 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة، ويشهد سعر الذهب في السوق المحلى حالة من التراجع الاسعار خلال تعاملات اليومين الماضيين في لتراجع متتالى للمعدن الأصفر على المستوى المحلى والعالمي، ونستعرض من خلال هذا التقرير أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر 
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.69 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.14 جنيها .
سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 755.57 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,289 جنيها.

تحركات سعر الذهب اليوم في مصر 
شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع في مصر خلال تعاملات امس الثلاثاء حيث سجل سعر الذهب خلال عيار 18 ليسجل 566.69 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.14 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر755.57 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,289 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في اسواق الصاغة اليوم في مصر

الوحدة

سعر الذهب اليوم

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,232 إلى 5,248

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

اسعار الذهب على المستوى العالمي

شهدت اسعار الذهب على المستوى العالمي حالة من الانخفاض خلال تعاملفات اليومين الماضيين، حيث سجلت أسعار الذهب إلى أدني مستوى في أسبوعين، حيث تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1456 دولاراً للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الجاري، فيما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1456.12 دولار للأوقية.

وكانت التراجع الذي شهدته اسعار الذهب على المستوى العالمي يعتبر اقل مستوى في اسبوعين وذلك بعد أن أظهرت الولايات المتحدة والصين رغبتهما فى توقيع اتفاق تجارى أولى بحلول نهاية العام، مما عزَّز الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر ودعم الدولار وباللتالى انخفاض اسعار الذهيب الذي يعتبر الملاذ الامن في الاستثمار.

وعلى مستوى سعر الدولار ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 98.342.

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