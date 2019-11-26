سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 نوفمبر.. انخفاض سعر عيار 21 في سوق الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر





شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة، ويشهد سعر الذهب في السوق المحلى حالة من التراجع الاسعار خلال تعاملات اليومين الماضيين في لتراجع متتالى للمعدن الأصفر على المستوى المحلى والعالمي، ونستعرض من خلال هذا التقرير أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.69 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 661.14 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 755.57 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,289 جنيها.





تحركات سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع في مصر خلال تعاملات امس الثلاثاء حيث سجل سعر الذهب خلال عيار 18 ليسجل 566.69 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر661.14 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر755.57 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,289 جنيه.



