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"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح مشروعات تنموية بشمال سيناء وبورسعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
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القارئ شريف خليل
القارئ شريف خليل
هدى عبدالرازق
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استهلت فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية في نطاق محافظتي شمال سيناء، وبورسعيد بآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ شريف خليل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
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