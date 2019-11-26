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عاجل.. السيسي يصل إلى بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
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السيسي
السيسي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل إلى محافظة بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس اليوم عددا من المشروعات القومية، المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما يتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

كما يفتتح الرئيس السيسي أيضا، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الثالثة لبورسعيد منذ توليه مهام منصب رئيس الجمهورية، وتدشينه مشروع شرق بورسعيد، عام 2015.

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