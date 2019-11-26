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لجنة أمريكية: تقرير "عزل ترامب" يصدر بعد أيام

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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كشفت لجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة بشأن تقرير عزل سيد البيت الأبيض من السلطة.

 

وقالت اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنها قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها بشأن المخالفات التي تتسبب في عزل الرئيس ترامب، من دون استبعاد استدعاء مزيد من الشهود.

 

وكان المحققون تعهدوا بتسليم ملف للجنة التي ستنظر في صياغة الفقرات الاتهامية للرئيس من عدمه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي رسالة، أبلغ رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات، آدم شيف، مجلس النواب بأن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعيد عودة الكونجرس الأمريكي من عطلة عيد الشكر، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

 

وقال شيف في رسالته: "الأدلة على ارتكاب الرئيس مخالفات، التي تمّ جمعها حتى الآن، واضحة وتكاد تكون دامغة".

 

وتابع "ما يتبقى فعله أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة، وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل".

 

وترأس شيف جلسات استماع علنية على مدى أسبوعين، قال إنها كشفت "في وقت قصير كمّا هائلا من الأدلة"، على الرغم من محاولة ترامب وإدارته إعاقة التحقيق.

 

وقال شيف إن التحقيق "يكشف بشكل قاطع" أن ترامب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدة عسكرية لكييف، بفتح السلطات الأوكرانية "تحقيقات صورية مسيّسة من شأنها أن تساعد الرئيس ترامب في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في عام 2020".

 

وأضاف شيف أن اللجان "لا تستبعد إمكانية إجراء مزيد من جلسات الاستماع"، مشيراً الى أن اللجنة قد تستدعي مزيدا من الشهود.

 

وبعد انتهاء الجلسات، قد ينتقل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سريعاً إلى التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس لعزله.

 

 وبعد ذلك يتولى مجلس الشيوخ محاكمته، ومن غير المتوقع أن يقوم بعزله في ظل سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة العليا في الكونغرس الأميركي.

 

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