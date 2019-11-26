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حظك اليوم: برج الميزان الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي "العمل الجماعي يجعلك الأكثر تألقاً هذا العام"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
معتز الجمل
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الميزان: يعطيك كوكب المريخ خلال هذه الأيام أكثر ما يميزك بين الأبراج وهو مشاركة الأفكار وسط العمل الجماعي وقد يجعلك هذا الأكثر تميزاً في العمل خلال الأيام الماضية بحيث يرى علماء الفلك أن الميزان هو برج الموازنة بين الأمور الصعبة للخروج منها بأكثر الحلول وسطية ومفيدة.

لذلك يمر الميزان بأكثر فترات العام أنتاج له ولفريق عمله بحيث يقوم الميزان بأكثر الأعمال امتاعاً بالنسبة له وهو الاختيار بين أفضل الأفكار المثمرة وينصح الميزان الا يترك هذه الفترة دون أن يجني أكبر المكاسب العملية والمهنية له خلال هذا العام.
 
على الصعيد العملي: يعطيك كوكب المشتري الطاقة الأكبر والتي قد لا تعرف سببها حتى الآن ولكن عليك اختيار العمل الجماعي وعدم الوصول لمرحلة الغرور التي قد تدفعه لاتخاذ القرارات الخاطئة التي لن يجني منها إلا الخسارة في المستقبل.

على الصعيد العاطفي: يصل الميزان خلال هذه الأيام إلى المستوى العاطفي المرضي بالنسبة له وبالنسبة للحبيب ايضاً حيث أن الأوضاع التي يمر بها الآن تجعله أكثر مرحاً وحيوية لكن علي الخذر من الوقوع في حالة الرومانسية المفرطة والتي تجعله تقع في فخ الكلمات المعسوله.
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