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الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
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الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت ارتفاعًا بالأمس، مع وجود نشاط للرياح على الطرق المكشوفة، ولكن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتسجل 28 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن نشاط الرياح المثير للأتربة سينحصر اليوم على مدن القناة، وسيناء، موضحًا أن الرؤية ستتحسن على مستوى الطرق بمحافظة القاهرة.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار منحصرة اليوم على أجزاء من السواحل الشمالية، حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارًا من الغد، حيث ستسجل درجة الحرارة من 24 إلى 25 درجة.
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