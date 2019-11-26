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طلاب "هندسة جنوب الوادي" يصنعون كباري بـ"المكرونة الاسباجتي" في قنا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور جمال تاج عبد الجابر، عميد كلية الهندسة بجنوب الوادي بقنا، إنه تم إطلاق مسابقة الروبوت متعقب المسار، للعام الرابع على التوالي بمشاركة 30 فريق وكل فريق مكون من 3 إلى 5 طلاب من مختلف فرق وأقسام الكلية.

وأوضح أنه لأول مرة يشارك طلاب قسم الهندسة المدنية بنماذج كوبرى مصنوع من المكرونة الاسباجتي لقياس مدى تحمله للأثقال وذلك لتدريب طلاب الهندسة المدنية على إنشاء نماذج تعلمية من الكباري ذات القدرة العالية على تحمل الأثقال ومقاومة الأحمال كنموذج تعليمي استرشادي لطلاب الهندسة المدنية.

وأضاف عبد الجابر أن مسابقة الروبوت الألى متعقب المسار عبارة عن روبوت يسير في مسار محدد مرسوم له وفى حالة الخروج عن الخط المرسوم يكون هناك مشكلة وله الحق في محاولة أخرى، ويستطيع الروبوت الألى السير على خط أو مسار مرسوم له دون أن يخرج عنه طبقا لبرمجة معينة، يستطيع من خلالها الروبوت التعرف علي الألوان وبنهاية المسابقة تقوم لجنة التحكيم بتقييم كل روبوت وتحدد المراكز الأولى وسوف تمنح لهم جوائز وشهادات تقدير.
طلاب "هندسة جنوب الوادي" يصنعون كباري بـ"المكرونة الاسباجتي" في قنا
طلاب "هندسة جنوب الوادي" يصنعون كباري بـ"المكرونة الاسباجتي" في قنا
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