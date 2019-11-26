مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. أبرزها يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا



جالطا سراي التركي ضد كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6، بتعليق محمد بركات.



لوكوموتيف موسكو الروسي ضد باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق عادل خلو.



يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف.



مانشستر سيتي الإنجليزي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق يوسف سيف.



ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق جواد بدة.



سرفينا زافيزدا الصربي ضد بايرن ميونيخ الألماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5، بتعليق سوار الذهب.



توتنهام الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6، بتعليق عصام الشوالي.



أتالانتا الإيطالي ضد دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، بتعليق أحمد عبده.

تنطلق مساء اليوم العديد من المباريات الهامة، ويأتي على رأسها مواجهات يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية: