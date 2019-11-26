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قرار مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
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الطفل ورئيس الجامعة
الطفل ورئيس الجامعة
أية حمروشي
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صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه فور علمه بعد عودته من مؤتمر "قمة المعرفة" بدبي، بحالة الطفل المتميز في الرياضيات، قرر تبنيه علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته.

وأضاف أن الجامعة سوف تقوم برعايته رعاية كاملة وتتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة سوف تنشيء وحدة متخصصة لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس ورعايتهم في بيئة علمية متميزة حتى نقدم لمصر النوابغ المؤهلين في كل المجالات، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التي تحتاج للاكتشاف والرعاية، وهذا دورنا وواجب علينا تجاه أطفالنا وتجاه بلدنا في طريقها نحو التنمية الشاملة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد اختتمت في سبتمبر الماضي، الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والذي استمرت فعالياته على مدار أسبوعين، استضافت خلالهما الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة الابتكارية والتفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة، وعلم المصريات وموضوعات أخرى تنمي روح الابتكار والإبداع لديهم.
قرار مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة
قرار مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة
قرار مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة
قرار مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن الطفل المعجزة
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