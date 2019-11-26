رئيس ألبانيا: الوضع بعد الزلزال "مأساوي"

أوضح رئيس ألبانيا إن الوضع "مثيرًا للغاية" في البلدة الشمالية بعد أن هز زلزال قوي البلاد.



صرح الرئيس إلير ميتا للصحفيين من ثومان، على بعد 36 كيلومترًا (22 ميلًا) إلى الشمال من العاصمة تيرانا، أن "الوضع مأساوي للغاية. نبذل كل الجهود لإخراج الناس من تحت الأنقاض ".



قُتل شخصان، امرأة ورجل، جراء انهيار مبنى في ثومان، ولقى شخصان آخران مصرعهما فى دوريس الغربية بعد أن ضرب البلاد زلزال بلغت قوته 6.4 درجة صباح اليوم الباكر.



بالإضافة إلى القتلى الأربعة، أصيب ما لا يقل عن 150 شخصًا في الزلزال.



وفي وقت سابق، اوضح المسؤولون إن زلزالًا قويًا في ألبانيا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 150 آخرين وانهيار المباني.



وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة كان على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة تيرانا. وقع الشعور بالزلزال على طول الساحل الألباني.



أبلغت السلطات عن عشرات الهزات الارتدادية ودعت الناس في المناطق الأكثر تضررًا إلى البقاء خارج منازلهم. وقد أبلغ الناس عن رؤية تشققات في جدران شقتهم. وشوهد الناس يغادرون المنازل للذهاب إلى المناطق المفتوحة.



