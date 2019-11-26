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تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشكر.. العواصف تجتاح أمريكا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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عواصف ثلجية
عواصف ثلجية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن هيئة الطقس الوطنية الأمريكية قالت إنها تتوقع اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة، ورياح قوية، غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

وأشارت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إن  العاصفتين الشديدتين ستقضيان على خطط ملايين الأمريكيين الخاصة بعيد الشكر، يوم الخميس.

 

وبحسب القناة، تبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا، مساء الاثنين، على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنغ وحتى وسط كولورادو.

 

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومترا في الساعة.

 

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجا على أجزاء من شمال غرب البلاد مطلة على المحيط الهادي، اعتبارا من مساء الثلاثاء، في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريغون وشمال كاليفورنيا.

 

وقالت الجمعية الأميركية للسيارات إن نحو 55 مليون شخص سيسافرون بسياراتهم، أو بالطائرات خلال عيد الشكر.

 

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عيد الشكر عواصف ثلجية امريكا احتفال ملايين الأميركيين

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