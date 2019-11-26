سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26-11-2019.. العملة الامريكية تواصل الاستقرار في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 26-11-2019، ويشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الايام القليلة الماضية اعقب ذلك تراجع كبير للعملة الامريكية أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول العام الجديد في ظل توقعات باستمرار استقراره حتى مطلع 2020 وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الخسائر الكبيرة مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية والتى بلغت ذروتها في شهر اكتوبر الماضي وصلت إلى نحو 16% من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وأشارت توقعات التقارير الاقتصادية استمرار الاستقرار الذي تشهده العملة الامريكية حاليا مقابل الجنيه المصري حتى بداية الربع الاول من عام 2020.



