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سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26-11-2019.. العملة الامريكية تواصل الاستقرار في البنوك
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 26-11-2019، ويشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الايام القليلة الماضية اعقب ذلك تراجع كبير للعملة الامريكية أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول العام الجديد في ظل توقعات باستمرار استقراره حتى مطلع 2020 وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الخسائر الكبيرة مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية والتى بلغت ذروتها في شهر اكتوبر الماضي وصلت إلى نحو 16% من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وأشارت توقعات التقارير الاقتصادية استمرار الاستقرار الذي تشهده العملة الامريكية حاليا مقابل الجنيه المصري حتى بداية الربع الاول من عام 2020.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 16.0702 للشراء، و16.1771 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.05 للشراء، و16.15 للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس
16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى مسجلا 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0572
16.174
اسعار الدولار في بنك مصر
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.05
16.15
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.07
16.16
اسعار الدولار في بنك عودة
16.06
16.16
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