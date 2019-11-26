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عاجل.. جرحى وانهيارات أرضية جراء زلزال قوي في ألبانيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفاد موقع "إكزيت"، صباح اليوم الإثنين، بإصابة مئات الأشخاص، وانهيار العديد من المباني السكنية، جراء زلزال قوي في ألبانيا.

 

ووقع زلزالا بقوة 6.4 درجة على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.

 

ولم ترد بعد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

 

وفي سياق متصل، قالت حكومة البلاد ان زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.8 درجة ضرب غرب ألبانيا لكنه لم يسبب سوى إصابات طفيفة.

 

نقلا عن معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة في البلاد، قالت وزارة الدفاع في ألبانيا إن الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترا (8 أميال) إلى الشمال من مدينة دوريس الساحلية، في كيبي آي رودونيت، في الساعة 2:04 بعد الظهر. بالتوقيت المحلي (1204 بتوقيت جرينتش). وقال إنه تم الشعور به بشكل رئيسي على طول الساحل الغربي لألبانيا.

 

كما هز زلزال بلغت قوته 5.3 درجة المنطقة وشعر به السكان الذين يفقدون منازلهم. أفاد شهود في دوريس وعاصمة تيرانا بأنه تلفت المنازل والشقق وتم قطع الكهرباء مؤقتًا.

 

و اوضح وزير الصحة أوجيرتا ماناستيرليو إن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة 68 شخصًا على الأقل بجراح. وقد تلقي جميعهم العلاج في مستشفيات في دوريس وكذلك في العاصمة تيرانا.

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