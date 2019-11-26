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حظك اليوم: برج الأسد الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي "ابتعد عن طبعك الجاف والا ستخسر عملك"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
معتز الجمل
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الأسد: يتميز برج الأسد عن باقي الأبراج بقوة الشخصية والتي اليوم يواجه الحياة بشكل مختلف كثيراً عن البارحة الذي جعله يشعر بالإجهاد والتعب النفسي وصفات الأسد هنا تتحكم كثيراً فيما يخص خروجه من حالة التعب النفسي لكن عليه جيداً ان يعلم ان الطابع الجاف لا يجني دائماً المكاسب وقد يعرضه في هذه الأيام لما هو غير مرضي.

على الصعيد العملي: صحيح أن برج الأسد معروف بقوة الشخصية إلا أنه يملك الطابع العطوف والحنون وهذا ما يعرضه للمشاكل امام المسؤولين في العمل والأسد رغم قوته الا أنه ينساق بالأوامر المهنية وعليه أن يصبح إيجابي أكثر بالعمل لكن دون أن يستخدم طابعة الجاف الذي يتسبب له بالمشاكل.
 
على الصعيد العاطفي: طابع الأسد يجعله أكثر في الجفاء مع الحبيب خلال فترات التوتر النفسي والمهني وهذا الأمر هو الأسوأ على الاطلاق في تصرفات الأسد خلال هذه الأيام لذلك نصحه خبراء الفلك أن يدرك جيداً بأن خير الأمور تأتي بالتفاهم لا بالقوة.
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