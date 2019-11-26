موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود



وتنطلق مباراة الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود



ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود، فور انطلاقها في موعدها المحدد، حيث تذاع المباراة عبر قناة "تايم سبورت"، وقناة "أون سبورت".



وبعد عرض موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود.. نقدم لكم ترتيب الدوري المصري



1- الأهلي 12نقطة.

2- بيراميدز 11نقطة.

3-المقاولون 10 نقاط.

4- الزمالك 10نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4نقاط.

15- إنبي 4 نقاط.

16- ط. الجيش 3 نقاط.

17- وادي دجلة 3 نقاط.

18- إف سي مصر 3 نقاط.

موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة لها، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.