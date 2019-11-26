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حظك اليوم: برج السرطان الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي "كثرة الشك تقتل الحب داخلك"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:41 ص
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بوابة الفجر
معتز الجمل
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 السرطان: يعتبر السرطان هو أول الأبراج المائية ويؤثر القمر عليه كثيراً فيعطيه الطابع الرومانسي محب الليل والشجن لكن يعطيهم الشجن طابع الحزن لذلك قد يقتلهم الشعور بالملل خلال هذه الأيام لذلك يجب على السرطان ان يبتعد عن طابعه الصارم والحاد وعليه ان ينظر للأمور ببساطه أكثر.
على الصعيد العملي: من أكثر الأمور التي تزعج السرطان هو الشعور بعدم السيطرة علي مجريات الأمور وهذا ما قد يعرضه خلال هذه الأيام للطابع الحزين والسيء وعلي أبناء السرطان النظر للعمل خلال هذه الفترة على أنه من الأمور الحتمية التي لا يمكن التحكم بها والا سيقتله الملل.

على الصعيد العاطفي: الشك الذي يسيطر على السرطان أمر قاسي للغاية لذلك وجب على السرطان ألا يجعل شريكة عرضه للشك وعليه الثقة به والا سيجني اضرار ما صنعت ايديه عن قريب حيث ان الشك الغيرة المفرطة تقتل صاحبها كما تقتل مشاعر الشريك.
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