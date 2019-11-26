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تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أسبوعين من رحيله

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
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هيثم أحمد زكي وخطيبته
هيثم أحمد زكي وخطيبته
رانيا ماهر
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قامت خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، بتصرف غير متوقع حيث فاجئت أصدقائها ومتابعيها بحذف صورتها الشخصيه وجميع صورها التي سبق ونشرتها قبل رحيل الفنان هيثم وذلك من علي حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأصيبت إنجي سلامة، بالحزن الشديد على فراقه، وأغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من وفاة خطيبها هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز الـ35 عاما.

وسرعان ماعادت لحياة السوشيال ميديا من جديد، من أجل عمل صدقة جارية لخطيبها الراحل، قائلة: "انا بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر هيتكلف 170 الف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد".

وكان قد تقدم هيثم أحمد زكي لخطبة انجي سلامة منذ عام واقتصر الحفل على الأهل والآقارب فقط، وتعتبر انجي سلامة من مشاهير السوشيال ميديا بتقديمها العديد من محاضرات التنمية البشرية وتسجيل فيديوهاات توضح العلاج بالطاقة.

وفاة هيثم أحمد زكي

ورحل هيثم أحمد زكي، عن عالمنا أول شهر نوفمبر الجاري، نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، واكتشفت الأمر خطيبته، التي أبلغت الشرطة عن تغيبه لعدة ساعات وعدم الرد على هاتفه فعلى الفور اتجهت شرطة الشيخ زايد لمحل سكنه، واقتحموا الشقة وعثروا متوفيا داخل حمام منزله.

وعلى الفور أمرت النيابة بتشريح جثمانه في مشرحة زينهم، للتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.

وشيعت جنازته، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حضرها المئات من نجوم الوسط الفني ونجماته، فضلا عن أنه أقيم له عزاءا كبيرا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كان حافلا بالشخصيات العامة والفنية.
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