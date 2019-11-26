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محمد صلاح وسيرجيو راموس في حلم واحد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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كشفت صحيفة آس الاسبانية الشهيرة عن أن الأشهر القادمة من المنتظر أن تشهد صراعًا بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وبين منتخب مصر بشأن مشاركة الأخير مع منتخب تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.


وقالت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هو أحد نجوم ليفربول وأيضًا رمز كرة القدم المصرية، وقد تم ترشيحه مؤخرًا للكرة الذهبية الإفريقية، ومثله مثل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، فالثنائي يطمح أيضًا إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 مع منتخبات بلادهم.

وأضافت الصحيفة: "لكن صلاح لديه شيء أكثر تعقيدًا من راموس فيما يتعلق بناديه فاستدعاء صلاح سينهار مع مصالح ومعارضة يورجن كلوب لأن مشاركة صلاح في طوكيو ستُبعده عن خطط كلوب في بداية الموسم المقبل، حيث سيُفقده في بداية موسم 2020-21، ووسائل الإعلام الإنجليزية تخشى مواجهة جديدة اللاعب بين النادي ومصر".

واختتمت صحيفة آس الاسبانية الشهيرة تقريرها قائلة إن مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، بالإضافة إلى مشاركة نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع المنتخب البرازيلي في ألعاب ريو 2016 وهو الأمر الذي منح المنافسة بريقًا مختلفًا قبل أن تشير إلى إمكانية توسيع قائمة اللاعبين اللاعبين بأسماء مثل سيرجيو راموس ومحمد صلاح في طوكيو 2020.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة قد حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية علي كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد رسميا الي بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

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محمد صلاح ليفربول سيرجيو راموس اولمبياد طوكيو المنتخب الاوليمبي الدوري الانجليزي

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