حقيقة تصوير جزء خامس من سلسلة أفلام "Housefull"





احتفل ممثلو Housefull 4 بالكامل، بما في ذلك أكشاي كومار، كريتي سانون، بوبي ديول وريتيش ديشموخ، إلى جانب فريق العمل من الأجزاء السابقة أبهيشيك باتشان وجاكلين فرنانديز، بنجاح الفيلم يوم الأحد.شارك أكشاي كومار، صورة من نجاح فيلمه Housefull 4، والذي كان بمثابة لم شمل أعضاء فريق العمل من جميع الأجزاء السابقة أيضًا، ونظرًا لأن Housefull 4 يتجه نحو 2 مليار روبية، فقد توحّد ممثلو Housefull 4 للاحتفال بهذه المناسبة، إلى جانب أعضاء آخرين من الأجزاء السابقة وهما أبهيشيك باتشان وجاكلين فيرنانديز.عند مشاركة الصورة على انستجرام، كتب أكشاي أن ليلة احتفالهم كانت ممتعة كثيرًا، مع أصدقاءه من جميع أجزاء فيلم "Housefull"، وشوق جمهوره حيث أنه لم يؤكد حقيقة وجود جزء خامس من الفيلم، بل اكتفى بالإشارة فقط.يظهر في الصورة فريق عمل "Housefull 4" بالكامل، وهم "أكشاي كومار، ريتيش ديشموخ، بوبي ديول، تشانكي بانداي، كريتي سانون، بوجا هيجدي وكريتي خارباندا"، بينما ظهرت جاكلين فيرنانديز في الجزء الثاني والثالث، وكان أبهيشيك جزءًا من فريق عمل الجزء الثالث، وأيضًا يظهر في الصورة المنتج ساجد ناديوالا وهو يشير بأصابعه برقم خمسة، وهو ما يشكك في وجود جزء خامس.تم إخراج الجزء الأول والثاني من قِبل ساجد خان، الذي واصل إخراج الجزء الثالث بالتعاون مع فرهاد سامجي، ومع ذلك، اضطر ساجد إلى التراجع عن إخراج "Housefull 4" بعد اتهامه من قِبل العديد من النساء بالتحرش الجنسي أثناء حركة MeToo.كان "Housefull 4" بمثابة الإصدار الكبير لهذا العام في عيد ديوالي، وصدر الفيلم مع أفلام مثل Made In China"" و"Saand Ki Aankh"، وعلى الرغم من المنافسة، فقد تم افتتاح فيلم Housefull 4"" ب 188.5 مليون روبية، وتلقى الفيلم مراجعات مختلفة.وردًا على هذا، أخبر أكشاي وكالة IANS، أنه يحترم النقاد، ومن المهم أن يكون الناس منتقدين لأنه يشبه البارومتر، والكوميديا هي شيء صعب، والكوميديا التي يحبها، قد لا تحبها زوجته، لذا ستختلف الأمور، حتى بين النقاد.وأضاف أكشاي أنه من الصعب جدًا القيام بهذه الكوميديا الجسدية، لأنه يجب على الممثل أن يبتعد عن المنطق - الكوميديا الجسدية صعبة للغاية، في عصره اعتاد تشارلي شابلن القيام بالكوميديا، لكن دون الحوارات، واعتاد أن يجعلنا نضحك، ويقول إنه أصعب عمل، وأنه لا يعرف لماذا لا يتم منح هذا النوع من الائتمان، وأنه يحاول العثور على إجابة لمدة 30 عامًا، ولقد تحدت حتى مع الأشخاص الذين يقدمون جوائز حول سبب عدم الاحتفال بالكوميديا، ويعتقد أنهم جميعًا يعتقدون أنه من السهل جدًا القيام بالكوميديا، لكن مع استمراره في القول، فإن كتابة وأداء أي نوع من أنواع الكوميديا أمر صعب جدًا.