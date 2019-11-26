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ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة المقاصة وحرس الحدود

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
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المقاصة
المقاصة
حسن شحاتة
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ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود ضيفًا ثقيلا على الفريق الفيومي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 11 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة المقاصة وحرس الحدود

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزا ساحقا على مضيفه الجونة، برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلهما وليد سليمان "هاتريك"، وحسين الشحات، بينما تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي إنبي محمد بسيوني، ومحمد شريف، وأحرز هدف الفارس الأبيض محمود علاء.

ويحل وادي دجلة ضيفا ثقيلا على نظيره أف سي مصر في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف مصر المقاصة نظيره حرس الحدود في تمام السابعة مساءًا.

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود

1- الأهلي 12نقطة.

2- بيراميدز 11نقطة.

3-المقاولون 10 نقاط.

4- الزمالك 10نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4نقاط.

15- إنبي 4 نقاط.

16- ط. الجيش 3 نقاط.

17- وادي دجلة 3 نقاط.

18- إف سي مصر 3 نقاط.

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الكلمات المفتاحية

حرس الحدود ترتيب الدوري المصري المقاصة الدوري المصري اخبار الرياضة

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