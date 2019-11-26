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نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:21 ص
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المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
علي ماهر حلمى
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طلب اللاعب الدولي المصري عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي من إدارة النادي الحصول علي فرصة في المشاركة بالمباريات المقبلة مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل الأعارة من أجل الحفاظ على مستواه الفني.

وجاء طلب عمار حمدى صانع ألعاب النادي الأهلي بعد تألقه اللافت بشكل قوى، مع المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتى حقق لقبها المنتخب لأول مرة فى التاريخ وضمن الصعود الي أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة، قد حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق كوت ديفوار في المباراة النهائية والتي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي قد قدم أداء أكثر من رائع في البطولة الأفريقية، ونجح في الصعود الي أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020، وحصل عمار حمدي علي جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت في القاهرة هذا الشهر.

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الكلمات المفتاحية

منتخب الاولمبي كرة القدم المصرية فترة الإنتقالات تحت 23 عاما المنتخب المصري الدوري المصري

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