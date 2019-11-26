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رواق الجامع الأزهر يعقد ندوة بعنوان "التسامح في الإسلام"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:23 ص
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الندوة
الندوة
محمود الجلاد
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عقد رواق الجامع الأزهر، ندوة بعنوان" التسامح في الإسلام"، حاضر فيها الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المُشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق.

وفي بداية الندوة، قال الدكتور العواري، عند إمعان النظر في الفتوحات الإسلامية وسير المسلمين في البلاد التي دخلوها، نعرف جيدا كيف تعاملوا بمنتهى السماحة والرقي مع أهل هذه البلاد، ولولا التسامح لما فتحت لهم قلوب العباد قبل البلاد التي دخلوها، كما أن الأصل في الشريعة الإسلامية التسامح والعفو وليس القتال والحرب، وهذا موجود في كتاب "حضارة العرب" للكاتب غوستاف لوبون، الذي يقول فيه أن المسلمين في البلاد التي فتحوها ضربوا أروع الأمثلة في التعايش والسلام.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله سرحان، أن الدين الإسلامي دين العقل والحكمة، يأمرنا بالعدل والاحسان لغير المسلمين لأنه الدين الشامل، فهو دين التسامح والرحمة في موطنهما، ودين القوة على من يعتدون عليه، واختلاف الأديان يوجب القبول والتعايش مع الآخر.

وفي نهاية الندوة، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أننا في حاجة إلى شباب يعرف رسالة الرسل، وقلوب تعي معنى الرسالات السماوية، موضحًا أن البلاد لا تبنى إلا بالتسامح والحب، بعيدًا عن التشرذم والاختلاف، كما أن ثقافتنا دائما "وقولوا للناس حسنا"، لأن نبينا أمرنا بالتسامح مع كل المخلوقات حتى مع الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القصص في السيرة النبوية التي تؤكد هذا المعنى، كما دعا الشباب إلى نبذ العنف والتمسك بقيم العفو والتسامح والود.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود"، التي يعقدها رواق الجامع الأزهر، بهدف تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق الأزهري، لغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية الشباب للحفاظ على استقرار المجتمع.
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